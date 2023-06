Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : remonte vers 27,9E, test imminent des 28,2E information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 11:56









(CercleFinance.com) - Alstom remonte vers 27,9E et se rapproche de la résistance des 27,9E des 2 février et 8 mars : un franchissement libèrerait un potentiel de hausse vers 36,75/37E.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.83%