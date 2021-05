Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : remonte au contact des 45E Cercle Finance • 21/05/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Alstom remonte au contact des 45E (déjà testé le 18/05) et pourrait s'ouvrir la route des 46,5E (ex-zénith de fin juillet 2020): un potentiel de +3,5% qui ne fera pas courir les foules, d'autant que le titre reste enfermé au sein d'un corridor 40/49E depuis novembre 2020.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.62%