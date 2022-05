Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : refranchit les 26E, peut viser les 27E information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 17:41









(CercleFinance.com) -Alstom reste bien ancré dans son canal haussier inauguré par le test d'un plancher de 19,7E le 7 avril : le titre passe la barre des +30% en 8 semaines (alors que Wall Street a reculé précisément durant 8 semaines) et refranchit les 26E.

Le prochain objectif sera le test de la résistance des 27E des 9 et 16/02.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +4.67%