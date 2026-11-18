Alstom recule après ses résultats du S1, le désendettement au centre des préoccupations

L'action Alstom ALSO.PA chute à nouveau mercredi, au lendemain de la publication de ses résultats semestriels et la confirmation de ses objectifs annuels dégradés début novembre, les inquiétudes concernant le bilan du fabricant de trains prenant le pas sur les commentaires rassurants de son patron à propos des difficultés d’exécution sur sa plateforme Coradia Max.

Le groupe ferroviaire français a enregistré mardi soir une perte nette ajustée de 822 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2026-2027, contre un bénéfice net de 338 millions d'euros un an plus tôt. La dette nette du groupe s'élevait à 1,104 milliard d'euros au 30 septembre, contre 404 millions d'euros six mois plus tôt.

À la Bourse de Paris, vers 08h03 GMT, l'action reculait de 7,54% à 9,26 euros, touchant son plus bas niveau en plus de 21 ans, et lanterne rouge d'un indice SBF 120 .SBF120 stable au même moment.

Selon Deutsche Bank, les possibilités de cessions d'actifs d'Alstom paraissent relativement limitées et une augmentation de capital devrait financer la majeure partie du programme de désendettement de 2 milliards d'euros. La banque estime que cette perspective continuera de peser sur le titre faute d'une visibilité suffisante sur le recours aux fonds propres.

UBS considère également que le bilan reste le principal sujet de préoccupation, le groupe ayant fourni peu de détails sur son plan de désendettement de 2 milliards d'euros.

Cette publication est la première depuis la prise de fonction de Martin Sion à la direction générale et intervient après que Moody's a maintenu le 9 novembre la note Investment Grade Baa3 du groupe tout en abaissant sa perspective à négative.

Pour éviter une dégradation en catégorie spéculative, la direction a annoncé lors de la publication anticipée de ses résultats préliminaires du premier semestre un plan de réduction de la dette de 2 milliards d'euros d'ici septembre 2027 et sécurisé une ligne de crédit renouvelable supplémentaire de 2 milliards d'euros à échéance novembre 2028.

TRAJECTOIRE CLAIRE POUR CORADIA MAX

Lors d'une conférence avec les analystes mardi soir, Martin Sion a cherché à rassurer les investisseurs sur le dossier Coradia Max, affirmant qu'Alstom disposait désormais d'une trajectoire claire vers la certification et estimant que la dernière révision du calendrier serait "la dernière reprogrammation de Coradia Max".

Martin Sion a également indiqué qu'Alstom menait une revue approfondie de son modèle opérationnel et de sa structure organisationnelle, avec des décisions attendues d'ici fin 2026 et une présentation détaillée prévue lors de la journée investisseurs du groupe au deuxième trimestre 2027.

S'exprimant devant le Sénat, le 4 novembre, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a affirmé que "l’État est aux côtés d’Alstom, notamment via sa participation – Bpifrance est actionnaire et joue pleinement son rôle de soutien au conseil d’administration –, mais sera extrêmement exigeant sur l’emploi en France".

(Rédigé par Elena Smirnova et Zakarya Meliani, édité par Augustin Turpin)