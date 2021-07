Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : reçoit une commande de 6 trains pour 47 ME Cercle Finance • 08/07/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir reçu une commande en provenance de la Région Bourgogne-Franche-Comté portant sur six trains Coradia Polyvalent supplémentaires, pour un montant d'environ 47 millions d'euros. Deux rames pourront s'y ajouter par le biais d'une levée d'options complémentaire, précise la société. Les rames, constituées de six voitures chacune, offriront une capacité totale de 355 places assises. Elles proposeront aux voyageurs 'un aménagement intérieur de type Intercités avec un haut niveau de confort', assure Alstom. Ces 6 rames s'ajouteront aux 40 rames (24 rames électriques de 4 voitures et 16 rames électriques de 6 voitures) déjà commandées par la région, et dont 24 ont déjà été livrées.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.27%