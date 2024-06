Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: reçoit un contrat de 400 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un nouveau contrat d'une valeur d'environ 400 millions d'euros avec un client de la région AMECA dont l'identité n'a pas été révélée.



La commande comprend un accord de support technique et de fourniture de pièces détachées pour une durée de 12 ans.



Le nom du client et les détails du contrat seront divulgués ultérieurement. Cette commande a été enregistrée au premier trimestre de l'exercice 2024/2025 d'Alstom.







