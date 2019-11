Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : rechute sous les 38E, surveiller 36,9E Cercle Finance • 12/11/2019 à 10:56









(CercleFinance.com) - Alstom rechute sous les 38E et ne peut plus compter maintenant que sur le plancher des 37/36,9E testé à de multiples reprises du 13 septembre au 8 octobre. En cas d'enfoncement (et après culmination sous 39,5E), risque de rechute vers 34E, le plancher annuel du 7 au 22 janvier.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.27%