Alstom : rechute de -4% sous 26E, surveiller 25,75E information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 11:54









(CercleFinance.com) - Alstom rechute de -4% sous 26E et menace de ressortir par le bas du corridor 28/25,75E en construction depuis la mi-mai : un tel scénario validerait un objectif de correction jusque sur 24E et par la règle du balancier 23,25E.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -4.01%