Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: rebascule sous les 30E, attention danger information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Mauvaise journée pour Alstom qui rebascule sous les 30E (support majeur du 15/09 au 10/12)... mais c'est un scénario classique pour une valeur qui a largement sous-performé cette année (36% face à un CAC qui gagne +25%) : les gérants éjectent ce genre de titres de leur portefeuille avant le 31/12... pour le racheter ultérieurement.

Le signal technique baissier du jour pourrait déboucher sur un 'sell-off' jusque vers 27,5E, plancher du 5 au 8/9/2017 et du 18/03/2020... le support suivant se situant vers 23,5E (testé mi-octobre 2014 et mi-juillet 2015, mi-mars 2017).





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.35%