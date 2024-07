Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: réalise un investissement en Turquie information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Alstom a poursuivi ses investissements en Turquie en acquérant Duray Ulasim Sistemleri à Bursa.



Le nouveau centre industriel, qui a déjà commencé ses activités avec plus de 200 employés, produira des composants de transport ferroviaire essentiels à la mission de l'entreprise.



Cette opération permettra au groupe de renforcer les capacités ferroviaires dans la région Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale par l'acquisition de technologies de pointe et d'un centre de capacités industrielles.



Kerem Bugay, directeur général d'Alstom Türkiye, a déclaré : ' Aujourd'hui, avec notre nouveau centre industriel avancé de Bursa, nous réaffirmons notre engagement envers la Turquie et notre détermination à contribuer aux objectifs du pays en matière de système ferroviaire moderne'.





Valeurs associées ALSTOM 17,98 EUR Euronext Paris -1,67%