Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : réalisation de la Ligne 1 du Métro d'Abidjan Cercle Finance • 23/12/2019 à 12:21









(CercleFinance.com) - Les autorités ivoiriennes ont signé l'avenant qui entérine le tracé de la future Ligne 1 du Métro d'Abidjan. Long de 37 kilomètres, il va desservir 18 stations, du nord (Station Anyama Centre) au sud (Station Aéroport) de la capitale ivoirienne. La réalisation de ce métro à ciel ouvert nécessitera la construction de 24 ponts, 1 viaduc sur la lagune, 34 passerelles piétonnes et 8 passages souterrains. Le coût des travaux de construction du métro est de 1,36 milliard d'euros. Assurée par Bouygues Travaux Publics, Colas Rail et Alstom, la phase de construction de la Ligne 1 du Métro d'Abidjan - qui commencera avec les travaux de terrassement - pourra débuter en fin d'année 2020. Alstom Métropolis (20 trains de 5 voitures), est équipé d'un système CBTC (Communication-Based Train Control) de dernière génération. Cette technologie autorise une grande régularité des trains et une sécurité maximal. La Ligne 1 du Métro d'Abidjan est le projet de mass transit le plus ambitieux d'Afrique subsaharienne. Capable de transporter à terme plus de 500 000 passagers par jour, il permettra de doter la métropole ivoirienne d'un système de transport au niveau des plus grandes capitales mondiales.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.35%