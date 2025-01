Alstom, Quadient, Sanofi...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 9,8% à 4,67 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre de l'exercice fiscal 2024/25. Sur la période, les prises de commandes s'élèvent à 4,26 milliards d'euros contre 5,45 milliards un an plus tôt. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires affiche une croissance organique de 6,9%, à 13,44 milliards d'euros et les prises de commandes ressortent à 15,2 milliards d'euros, comparées à 13,9 milliards d'euros sur la même période lors de l'exercice précédent.

Aubay

L'entreprise de services du numérique communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Havas

Havas annonce l'acquisition de CA Sports, une agence espagnole spécialisée dans les stratégies de sponsoring et le développement des entreprises par le sport. CA Sports rejoint Havas Play, le réseau d'Havas ayant pour vocation de connecter les marques aux consommateurs par le biais de leurs passions. CA Sports, sous le nom de " CA Sports Part of Havas Play " continuera d'être dirigé par Cinto Ajram, son fondateur et CEO, qui conserve une participation minoritaire dans l'entreprise.

HighCo

La société spécialisée en data marketing et communication précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Invibes Advertising

La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Pharnext

L'AMF annonce que dans sa décision du 20 janvier 2025, sa Commission des sanctions a prononcé à l'égard de la société Pharnext une sanction pécuniaire de 500 000 euros, et à l'égard de ses anciens dirigeants, Daniel Cohen et David Horn Solomon, des sanctions pécuniaires de 200 000 euros et 100 000 euros pour avoir manqué en 2019 et 2020 à leur obligation de publier dès que possible une information privilégiée concernant un candidat-médicament contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth, et à raison de diffusions d'informations fausses ou trompeuses.

Quadient

Quadient, plateforme d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce la signature d'un nouveau placement privé de droit américain d'un montant de 100 millions de dollars américains avec MetLife Investment Management, renforçant ainsi sa position financière. Ce nouvel USPP de 100 millions de dollars d'obligations de premier rang a une maturité moyenne de 7 ans et s'accompagne d'une facilité de crédit supplémentaire permettant l'émission d'obligations de premier rang pour un montant maximum agrégé de 50 millions de dollars.

Sanofi

Sanofi a déclaré ce mercredi que la Commission européenne avait approuvé son médicament Sarclisa en association avec le schéma de référence combinant le bortézomib, le lénalidomide et la dexaméthasone (VRd), pour le traitement du myélome multiple nouvellement diagnostiqué de l'adulte non éligible à une greffe autologue de cellules souches.

Sidetrade

Sidetrade, spécialiste des applications Order-to-Cash basé sur l'IA, annonce une croissance de 26 % de son chiffre d'affaires en 2024, à 55 millions d'euros. La part du chiffre d'affaires réalisé hors de France est de 65% tandis que 70% de ses effectifs sont basés à l'étranger. Les Etats-Unis ont pleinement joué leur rôle de moteur de croissance avec une hausse de 36% des prises de commandes en abonnements, représentant 46% du total. "Sidetrade est en ordre de marche pour réaliser une nouvelle année de croissance et de profitabilité en 2025 et au-delà", souligne la direction du groupe.

Smaio

Smaio, société spécialisée dans la chirurgie rachidienne publie un chiffre d'affaires 2024 en hausse de 2% sur un an à 5,49 millions d'euros. Le chiffre d'affaires 2023 incluait un paiement d'étape exceptionnel de 2,8 millions d'euros reçu dans le cadre de l'accord de partenariat avec NuVasive. La majorité du chiffre d'affaires 2024 (2,9 millions d'euros) a été réalisée aux Etats-Unis avec un 4ème trimestre record à 1,5 million d'euros Oute-Atlantique.

Spineway

La medtech spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Valbiotis

Valbiotis, laboratoire français spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires scientifiquement validés pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce qu'il vise désormais de premiers revenus commerciaux significatifs dès 2025 ,avec trois produits pour la prise en charge des troubles cardio-métaboliques sur le marché en France à fin juin prochain. Il vise pour 2027 un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros, adossé à un EBITDA positif sur le périmètre français.