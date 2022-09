Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : pullback vers 19,75E, valide la cassure des 20,5E information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 17:15









(CercleFinance.com) - Alstom pullback vers 19,75E et valide la cassure des 20,5E du 26 et 31 août et 27 avril dernier.

Un potentiel de repli se retrouve libéré en direction des 19,7E du 7 avril puis surtout des 18E, le plancher du 7 mars.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -4.82%