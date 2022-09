Alstom: protocole d'accord avec Saudi Railway Company information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 13:47

(CercleFinance.com) - Alstom et Saudi Railway Company (SAR) ont signé un protocole d'accord pour développer des solutions de trains à hydrogène adaptées à l'Arabie Saoudite.



L'objectif est d'explorer les opportunités pour l'avenir de la mobilité durable en Arabie Saoudite et de travailler activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre de solutions liées à l'infrastructure et aux capacités ferroviaires en accord avec la Vision 2030.



'Ce partenariat est l'occasion pour Alstom de renforcer sa collaboration avec Saudi Arabia Railways et de travailler ensemble pour répondre aux besoins de mobilité du Royaume dans le cadre de la mise en oeuvre de la Vision 2030. L'accent mis sur les solutions de mobilité durable, notamment la technologie de l'hydrogène, sera un facteur clé de la diversification et de la croissance économique du Royaume ', a déclaré Mama Sougoufara, directeur général d'Alstom pour la région MENAT (Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie).