ALSTOM propose des cessions pour obtenir le feu vert de Bruxelles au rachat de Bombardier Transport

(AOF) - Afin d'obtenir le feu vert de la Commission européenne dans son projet de rachat de Bombardier Transport, Alstom a décidé de soumettre un certain nombre d'engagements. Le spécialiste du ferroviaire propose ainsi un transfert de la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 Zefiro et la cession du Coradia Polyvalent d'Alstom et du site de production de Reichshoffen en France.

Alstom propose également la cession de la plateforme Bombardier Talent 3 et des installations de production correspondantes situées sur le site de Hennigsdorf en Allemagne, et la fourniture d'un accès à des tiers à certaines interfaces et produits des différentes unités de signalisation embarquée de Bombardier Transport et de systèmes de gestion du contrôle des trains (TCMS).

" L'acquisition de Bombardier Transport reste en bonne voie pour une clôture prévue au premier semestre de l'année 2021 ", conclut Alstom.

