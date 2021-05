Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : projet innovant avec la SNCF en Espagne Cercle Finance • 07/05/2021 à 16:40









(CercleFinance.com) - Quatre rames Avelia Euroduplex de la flotte SNCF entreront en service commercial le lundi 10 mai 2021 sur l'axe Madrid-Barcelone, annonce Alstom aujourd'hui. Elles seront exploitées par OUIGO España, filiale locale de la SNCF. Ces rames ont été transformées par Alstom et SNCF pour être aptes à circuler sur le réseau ferroviaire à grande vitesse espagnol, précise Alstom. Dans la continuité de ces quatre premières rames, dix autres rames sont en cours de transformation par Alstom, pour desservir plusieurs axes à grande vitesse en Espagne.

