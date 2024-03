Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: projet de service de transport au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 09:07









(CercleFinance.com) - Alstom annonce prévoir d'exploiter un nouveau service de transport ferroviaire de passagers à travers l'Angleterre et le Pays de Galles. En partenariat avec SLC Rail, ce service sera opéré sous le nom de Wrexham, Shropshire and Midlands Railway (WSMR).



Déjà premier fournisseur de trains et de services ferroviaires et principal fournisseur de signalisation et d'infrastructure du pays, l'équipementier français exploitera ainsi pour la première fois son propre service de transport ferroviaire au Royaume-Uni.



L'objectif est de créer une connexion directe de plusieurs trains par jour entre le nord du Pays de Galles, le Shropshire, les Midlands et Londres. La mise en service de WSMR est prévue dès 2025 et elle devrait créer environ 50 nouveaux emplois.





