Alstom: progression de 8% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Alstom affiche un chiffre d'affaires 'robuste', en progression de 8% (+5% en organique) à quatre milliards d'euros au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, en ligne avec la trajectoire visée.



L'équipementier de transports a enregistré 5,6 milliards d'euros de commandes sur la période (-13% en publié et -16% en organique), 'incluant plusieurs commandes importantes en matériels roulants, accompagnées de services'.



Fort d'un carnet de commandes au 30 juin de 83,4 milliards d'euros, offrant donc une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir, Alstom confirme ses perspectives pour l'exercice en cours et de moyen-terme 2024-25.





