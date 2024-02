Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: programme pilote sur le transport durable en Inde information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir lancé le programme LEAP (Low Emission Access to Public Transport), dans le cadre de son initiative RSE visant à renforcer la connectivité du dernier kilomètre, en encourageant une plus grande utilisation des transports publics.



La phase pilote du programme prévoit la mise en place de 12 pousse-pousse électriques dans les gares de Yelachenahalli et Indiranagar, en Inde, soit deux stations du métro de Bangalore. Les véhicules électriques, qui pourront être réservés via l'appilication MetroRode, desserviront un rayon de 4 km autour de chaque gare.



Cette flotte sera gérée par MetroRide, une start-up encadrée dans le cadre du programme d'incubation de développement durable d'Alstom.







