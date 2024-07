Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: production de sa 5000e unité au Brésil information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 15:43









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé qu'il avait franchi une étape importante avec la production de sa 5000e carrosserie de train - l'extérieur métallique des trains et des véhicules légers sur rail (VLMR) - dans ses installations au Brésil. Cette étape a été franchie cette semaine dans l'usine de Taubaté, à São Paulo.



Le groupe réalise sa production au Brésil depuis près de 70 ans.



Les sites brésiliens d'Alstom ont produit des carrosseries de trains pour des projets de mobilité à São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, ainsi qu'aux États-Unis, au Chili, en Argentine, en Afrique du Sud, en Inde, en Roumanie et à Taïwan.



'Cette incroyable performance de notre activité est le reflet de l'engagement d'Alstom envers le Brésil et la mobilité du pays et du monde tout au long de ces presque 70 ans d'activité dans l'industrie ferroviaire, en produisant localement des solutions de mobilité durables et de qualité ', déclare Michel Boccaccio, président d'Alstom au Brésil et directeur général pour l'Amérique latine.





Valeurs associées ALSTOM 18,31 EUR Euronext Paris +3,71%