Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: production de la 400e rame Omneo Regio 2N information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - Alstom fait part de la production de la 400e rame à deux niveaux de la plateforme Omneo Regio 2N, dans le cadre du contrat signé avec SNCF en 2010 qui prévoit la fabrication d'un maximum de 860 trains pour les régions françaises.



Commandée par SNCF pour le compte de la Région Hauts-de-France, la 400e rame Omneo Regio 2N circulera sur les lignes très fréquentées entre Paris et Amiens ainsi qu'entre Paris et Saint Quentin - Maubeuge/Cambrai.



L'équipementier de transport précis qu'à ce jour, les Régions françaises ont commandé 528 rames de la plateforme Omneo Regio 2N, dont 403 rames périurbaines et régionales Regio 2N, ainsi que 125 rames de type Omneo Premium.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.98%