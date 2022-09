Alstom: présentera ses innovations au salon InnoTrans 2022 information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - A l'occasion du plus grand salon ferroviaire du monde à Berlin, Alstom présentera ses dernières innovations et solutions digitales, conçues au service d'une mobilité plus durable pour ses clients et d'une offre de transports plus écologiques pour les passagers.



Alstom donnera la part belle à ses dernières innovations technologiques: piles à combustibles, solutions hydrogène, solutions de batteries et de piles à combustible pour les nouveaux trains ou retraitement vert des flottes existantes.



Le Coradia iLint, premier train au monde alimenté àl'hydrogène et entré en service commercial en Allemagne circulera de Berlin-Spandau à Berlin-Ostbahnhof deux fois par jour pendant le salon.



La digitalisation du rail sera également un sujet central cette année. A cette occasion, les technologies ATO (exploitation automatique des trains), ETCS et cybersécurité d'Alstom seront présentées.



Sur les rails extérieurs, Alstom exposera le Coradia Stream, train régional à deux niveaux de grande capacité et sa dernière locomotive Traxx, dotée d'une option 'dernier kilomètre' et équipée de l'ETCS (système européen de contrôle des trains).