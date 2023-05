Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: présente une maquette grandeur nature des trains IC5 information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 15:27









(CercleFinance.com) - Alstom et les Chemins de fer danois (DSB) ont dévoilé au public danois une maquette grandeur nature des nouveaux trains IC5 Coradia Stream.



Alstom et DSB ont signé en avril 2021 un accord-cadre d'une valeur de 2,6 milliards d'euros pour la fourniture de 100 trains Coradia Stream, ainsi que 15 ans de maintenance complète.



'Nous avons franchi une étape importante avec Alstom. Dans quelques années, les trains IC5 constitueront l'épine dorsale d'un trafic ferroviaire respectueux du climat, confortable et efficace au Danemark. La conception des rames étant enfin figée, la production des trains IC5 peut commencer', déclare Flemming Jensen, DG des Chemins de fer danois.



' Les détails du train sont personnalisés pour le Danemark, de sorte qu'il n'y a pas de train comme celui-ci ailleurs', déclare Emmanuel Henry, directeur général d'Alstom au Danemark.





