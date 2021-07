Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : présente ses objectifs financiers à moyen terme Cercle Finance • 06/07/2021 à 07:51









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Alstom a approuvé le 4 juillet le plan stratégique ' Alstom in Motion 2025 ' (AiM 2025) et les objectifs financiers à moyen terme. Le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires à un taux de croissance annuel moyen de plus de 5% au cours de la période 2020/21 à 2024/25, fortement supérieure à la croissance du marché. La marge d'exploitation ajustée atteindra un niveau de profitabilité au meilleur niveau de l'industrie entre 8 % et 10 % à partir de 2024/25. Le ratio de conversion entre le résultat net et le cash-flow libre atteindra plus de 80 % à partir de 2024/25, cependant une priorité à court terme sur la stabilisation des projets historiques de Bombardier Transport impactera le cash-flow libre en 2021/22.

