Alstom : présente la motrice du TGV M avec la SNCF Voyageurs

(CercleFinance.com) - Alstom et SNCF Voyageurs dévoilent ce matin, dans les ateliers d'Alstom à Belfort, la 1ère motrice du TGV M. La mise en circulation des premières rames est prévue en 2024. ' Cette nouvelle manière de concevoir un train plus innovant et performant est une première en Europe ' indique le groupe. ' Le renvoi d'énergie vers la caténaire lors du freinage, l'éco-conduite, mais aussi la forme toujours plus aérodynamique du 'nez' permet une meilleure pénétration dans l'air et une économie d'énergie de l'ordre de 20 % '.

