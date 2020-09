Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : présente la 1ère rame du RER NG pour l'Île-de-France Cercle Finance • 18/09/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - Le groupe a présenté la première rame du RER Nouvelle Génération au centre d'essais ferroviaires d'Alstom à Valenciennes. Commandé par SNCF Mobilités pour le compte d'Île-de-France Mobilités, le RER Nouvelle Génération sera livré à partir de fin 2021 pour la ligne D et la ligne E. Ils équiperont également le nouveau tronçon Ouest du RER E qui doit être livré fin 2022 jusqu'à Nanterre, puis fin 2024 jusqu'à Mantes-la-Jolie. 1,23 million de voyageurs l'emprunteront ainsi au quotidien à la fin du déploiement des 255 rames minimales prévues.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.11%