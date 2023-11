Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: présentation d'un plan d'action information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Alstom indique travailler à un plan global opérationnel, commercial et d'efficacité des coûts, dont une réduction d'environ 1.500 ETP (équivalent temps plein), soit près de 10% des fonctions commerciales et administratives.



L'équipementier de transport a aussi décidé de renforcer sa structure bilancielle avec une réduction de sa position de dette nette de deux milliards d'euros d'ici mars 2025, via notamment un programme de cession d'actifs et une possible augmentation de capital.



Enfin, Alstom va simplifier son organisation opérationnelle et dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, qui seront respectivement confiées à Phillipe Petitcolin et à Henri Poupart-Lafarge.





