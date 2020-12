ALSTOM prend une participation minoritaire dans Cylus

(AOF) - Alstom a finalisé un accord pour investir 7 millions de dollars dans Cylus, un spécialiste de la cybersécurité basé en Israël, acquérant ainsi une participation minoritaire dans la société. L'investissement donnera à Alstom un siège au conseil d'administration de Cylus. L'accord comprend également un accord de coopération stratégique visant à établir un partenariat commercial permettant aux entreprises de combiner leurs forces respectives et de fournir les meilleures solutions de cybersécurité pour le marché ferroviaire.

Cylus, basée à Tel-Aviv (Israël) et fondée en 2017, est spécialisée dans les solutions de cybersécurité pour le secteur ferroviaire. Cylus a développé un portefeuille de solutions et de services, collectivement appelés CylusOne, pour la protection des actifs ferroviaires contre les cyber-menaces.

Ensemble, Alstom et Cylus intégreront la technologie de cybersécurité dans les processus, composants et solutions ferroviaires. La technologie sera d'abord mise en œuvre dans le système de métro léger de Tel Aviv, d'une capacité de 200 000 passagers par jour. Alstom a déjà remporté un contrat pour fournir les systèmes de signalisation et de contrôle des trains pour le tramway de la ligne rouge de Tel Aviv en 2017.

