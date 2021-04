Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : premiers trains à hydrogène commandés en France Cercle Finance • 08/04/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Alstom fait part d'une commande par SNCF Voyageurs, pour le compte des quatre Régions, des 12 premiers (plus deux rames optionnelles) trains bi-mode électrique-hydrogène issus de sa gamme Coradia Polyvalent pour Régiolis, pour un total de près de 190 millions d'euros. 'Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie lancent la première commande de trains bi-mode électrique-hydrogène en France. Une étape historique dans la baisse des émissions de CO2 du transport ferroviaire', note-t-il. Composé de quatre voitures, le train Coradia Polyvalent bi-mode électrique-hydrogène, long de 72 mètres, 'offre une capacité totale de 218 places assises et les mêmes performances dynamiques et de confort que la version bi-mode électrique-diesel'.

