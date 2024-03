Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: premiers tours de roue pour le bus électrique Tzen 4 information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que le bus 100 % électrique Tzen 4 équipé de la solution de recharge statique par le sol (SRS) d'Alstom a fait ses premiers tours de roue au Centre Opérationnel Bus de Corbeil-Essonnes, en Île-de-France



Le Tzen 4 est présenté comme le premier bus 100 % électrique bi-articulé et rechargé par le sol, financé à 100 % par Île-de-France Mobilités.



A terme, il équipera la ligne Tzen 4, entre Viry-Châtillon et la gare RER de Corbeil-Essonnes, ainsi que la nouvelle ligne de bus Tzen 5, qui reliera le 13ème arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi.







Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.00%