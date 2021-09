Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : premiers tours de roue en France pour Coradia iLint information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que le train Coradia iLint, premier au monde à être alimenté grâce à l'hydrogène, a fait ses premiers tours de roue en France, sur les voies du Centre d'Essais Ferroviaires à Valenciennes (Nord), lors d'une présentation à des décideurs. Cette présentation s'inscrit dans l'ambition nationale de transition énergétique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et le bruit dans les transports, enjeu soutenu par l'État français au travers de son Plan Hydrogène, initié en 2018. L'équipementier de transports ajoute qu'une expérimentation du train Coradia iLint sur le réseau ferré français se tiendra en 2022 sur la ligne Tours-Loches, une ligne de desserte fine du territoire de la Région Centre-Val de Loire.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.72%