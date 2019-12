Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : première locomotive Prima M4 livrée au Maroc Cercle Finance • 30/12/2019 à 14:37









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir livré au Maroc la première locomotive Prima M4 dans le cadre du contrat signé en 2018 avec l'ONCF pour la fourniture de 30 locomotives électriques Prima, fabriquées à Belfort et dont la maintenance sera assurée par l'équipe Alstom au Maroc. Equipées du système ETCS niveau 1, ces locomotives affichent une puissance nominale de 5,5 MW, une vitesse d'exploitation maximale de 160 km/h et sont alimentées avec une tension DC de 3 KV. À ce jour, Alstom a vendu plus de 3.000 locomotives de la gamme Prima.

