Alstom : premier essai pour un tramway en Algérie

(CercleFinance.com) - Alstom a procédé avec succès au premier essai de roulage pour le projet de tramway de Mostaganem en Algérie. Le projet de tramway de Mostaganem s'étend sur 14 km et comprend 24 stations. ' Les prochaines étapes impliqueront des essais dynamiques rigoureux afin d'assurer un bon fonctionnement et de garantir une sécurité maximale aux passagers et à l'opérateur. Nous poursuivrons notre partenariat de longue date dans le pays afin de mieux répondre aux besoins de mobilité des clients et de leur apporter des solutions à la fois intelligentes, vertes et innovantes conformes à leurs attentes ' a déclaré Amar Chouaki, Directeur général d'Alstom Algérie.

