(CercleFinance.com) - Alstom rebondit vers 23,7E, poursuivant le mouvement de reprise en 'W' amorcé sur 21,5E.

Les prochains objectifs se situent à 25,1E puis 25,6E, ex-résistances testées les 31 mars dernier et 21 novembre 2022.







Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.68%