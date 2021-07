Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : poursuit son calvaire avec la cassure des 40E Cercle Finance • 07/07/2021 à 10:36









(CercleFinance.com) - Alstom poursuit son calvaire avec la franche cassure du palier des 40,2E (plancher du 20 mars), au lendemain de la validation d'un signal baissier majeur résultant de l'enfoncement du support des 42,5E et teste immédiatement le support des 40,2E du 20 mars. Le titre semble bien parti pour retracer le plancher des 34,5E du 4 novembre.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -4.01%