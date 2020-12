Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : pourrait refranchit la barre des 50E Cercle Finance • 08/12/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - Alstom poursuit sa progression au-dessus des 44,50 E. Le titre pourrait refranchit la barre des 50E et se hisser même jusque vers 50,64 E. Le titre devrait désormais franchir le zénith des 49,5E de fin-mars 2010... avec le plus haut long terme des 50,73E de mi-mars 2010.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.16%