Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : pourrait refranchit la barre des 50E Cercle Finance • 10/07/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - Alstom pourrait refranchit la barre des 50E et se hisser même jusque vers 50,64E, soit +20% de hausse depuis le 1er janvier. Le titre a dépassé l'ex-zénith des 42,2E de fin juin 2019 est devrait désormais franchir le zénith des 49,5E de fin-mars 2010... avec le plus haut long terme des 50,73E de mi-mars 2010.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +3.36%