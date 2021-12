Alstom, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 29 décembre 2021 information fournie par AOF • 29/12/2021 à 11:54



(AOF) - Alstom (-0,64% à 31,01 euros)

Les valeurs industrielles sont à la peine ce mercredi.





AOF - EN SAVOIR PLUS

=/Points-clés /=

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV ;

- Activités de 8,8 Mds€ à fin d’exercice 2020-2021;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire: matériels roulants pour 48 % des ventes, signalisation pour 18 %, systèmes pour 16 % et services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…)pour 18 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des zones géographiques entre Alstom

-France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord ;

- Capital ouvert, détenu à 17,5 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et 6 % par Bouygues, le conseil d’administration de 13 membres étant dirigé par Henri Poupart-Lafarge, PDG;

- Bilan solide avec 9,2 Mds€ de capitaux propres et 4,5 Mds€ de disponibilités.





=/ Enjeux /=

- Stratégie d’innovationappuyée sur plus de 10 000 brevets :

- axes: efficacité énergétique, électro-mobilité routière, conception et production durable, train autonome, gestion des données et multimodalité,



- écosystèmes d’innovation: partenariats industriels, avec les start-ups via le fond Aster, avec les fournisseurs via le programme Alliance et participation au programme européen Shift2Rail,



- en interne: intraprenariat avec le concours I nove you,



- Stratégie environnementalede décarbonation de l’activité :



- liée à l’innovation (locomotives vertes, électromobilité routière, éco-design…) et intégrée à la stratégie globale avec positionnement sur les solutions ferroviaires électriques et l’offre de solutions de mobilité durable et bas carbone,



- hausse du capital naturel: 36 % d’électricité renouvelable, 88 % de déchets revalorisés, 28 % des matériaux d’un métro recyclés, réduction de 14 % des émissions deCO2 entre 2014 et 2020…;

- Départ rapide dans les trains à hydrogène;

- Outre Bombardier, intégration des acquisitions récentes- Hylion Hydrogèn power, Flertex, Shunter, B&C Transit:

- Bonne visibilité (cf carnet de commandes) soutenue mondialement par les plans d’investissement dans le ferroviaire et la mobilité verte.



=/ Défis /=



- Exécution des synergies du rapprochement avec Bombardier -400 M€ sur 5 ans- et impact positif sur le bénéfice 2023 ;

- Fortes disparités de marges entre Alstom et Bombardier, moins rentable;

- Risques de perte de contrôle managérial français avec le transfert du siège social à Montréal;

- Impact de la pandémie: recul de 4 % des revenus semestriels et de 45 % du résultat net;

- Dividende de 0,25 € au titre de 2020-2021, payable en actions.