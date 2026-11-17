Alstom plonge dans le rouge et prévoit un plan de désendettement de 2 milliards d'euros

Sans surprise, le constructeur ferroviaire Alstom a publié des résultats semestriels (clos au 30 septembre 2026) lourdement pénalisés par des difficultés d'exécution sur certains contrats, notamment la plateforme Coradia Max et des projets liés à l'Allemagne. Face à la dégradation de sa rentabilité et à une consommation de trésorerie accrue, le groupe lance un plan de désendettement d'environ 2 milliards d'euros d'ici septembre 2027 afin de préserver sa notation financière "Investment Grade".

En dépit d'un carnet de commandes solide, les comptes ont basculé dans le rouge sur les six premiers mois de l'exercice décalé. Les prises de commandes ont augmenté de 5%, à 11 milliards d'euros, et le chiffre d'affaires est en progression de 3% (ou 2% en organique), à 9,3 milliards d'euros. Ce dernier a été tiré par l'Europe ( 9%) et la zone Afrique/Moyen-Orient/Asie centrale ( 16%), malgré un recul dans les Amériques (-14%) et en Asie-Pacifique (-8%).

En parallèle, le résultat d'exploitation est négatif à -396 millions d'euros, contre 580 millions d'euros un an plus tôt, et la marge d'exploitation ajustée chute à -4,2%, contre 6,4% au premier semestre 2025-2026. Cet effondrement s'explique par des ajustements de marge brute sur les projets allemands (-1 000 points de base), liés aux difficultés d'industrialisation et à l'allongement du calendrier d'homologation de Coradia Max.

Enfin, la perte nette part du groupe s'est élevée à 954 millions d'euros, contre un bénéfice de 220 millions d'euros un an plus tôt.

Plan d'action

Le groupe est décidé à redresser sa trajectoire et a engagé une revue de l'ensemble des options disponibles, parmi lesquelles des mesures organiques et non organiques telles que des cessions d'actifs et des financements en fonds propres ou quasi-fonds propres, afin de réduire la dette d'environ 2 milliards d'euros d'ici fin septembre 2027.

Alstom a également rappelé avoir renforcé ses liquidités en sécurisant une nouvelle ligne de crédit de 2 milliards d'euros, sans covenant financier.

Les objectifs, abaissés le 2 novembre dernier, ont été logiquement confirmés. Le groupe vise toujours une croissance organique du chiffre d'affaires de 2% à 4%, une marge d'exploitation ajustée annuelle d'environ 1% (impliquant un rebond à environ 6,5% au second semestre) et un cash-flow libre annuel de -1,5 milliard d'euros. Le groupe présentera sa feuille de route stratégique à moyen terme lors d'un Capital Markets Day au deuxième trimestre 2027.