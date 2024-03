Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: Philippe Petitcolin coopté au conseil information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 09:07









(CercleFinance.com) - Alstom fait part de la cooptation par son conseil d'administration de Philippe Petitcolin en qualité d'administrateur indépendant en remplacement de Jay Walder, démissionnaire, pour le restant de son mandat, à savoir jusqu'à l'issue de l'AG du 20 juin prochain.



Cette cooptation de l'ancien directeur général de Safran sera soumise à la ratification de l'AG, qui devra également se prononcer sur le renouvellement de son mandat d'administrateur pour une durée de quatre ans.



Pour rappel, la dissociation des fonctions de président et directeur général deviendra effective à l'issue de cette AG. À cette date, Philippe Petitcolin assumera les fonctions de président du conseil, Henri Poupart-Lafarge continuant à assumer la direction générale.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.56%