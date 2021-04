Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : phase finale des essais du tramway en Algérie Cercle Finance • 19/04/2021 à 16:44









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir lancé la phase finale des essais dynamiques et des intégrations système sur le tronçon de l'extension du tramway de Constantine (Algérie). Dans le cadre de ce projet, Alstom réalise les systèmes de télécommunication, de signalisation, d'énergie de traction, de billettique et de voie ferrée incluant la caténaire. Le système sera prêt pour la mise en service commercial après l'achèvement du second tronçon d'un linéaire de 3,6 km. Les rames relieront la station de Kadri Brahim au terminus de l'Université Constantine 2 Abdelhamid Mehr, un tronçon composé de six stations voyageurs.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.07%