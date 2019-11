ALSTOM participe au plus grand projet de transport public d'Australie

(AOF) - Le Northwest Rapid Transit Consortium (NRT) a conclu un contrat pour l'extension du partenariat public-privé (PPP) existant sur le métro de Sydney. Le contrat, qui a été attribué en 2014, a été prolongé afin d'offrir une expérience client homogène sur le nouveau métro. NRT est en charge de l'exploitation et la maintenance de la ligne de métro complète de Rouse Hill à Bankstown - au total 66 kilomètres de rails et 31 stations de métro d'ici 2024.

Dans le cadre de ce contrat, d'un montant d'environ 350 millions d'euros, Alstom assurera la gestion, la conception, la fourniture, la fabrication, les essais et la mise en service de 23 trains Metropolis entièrement automatisés de six voitures et du système de signalisation Urbalis 400 Communication Based Train Control (CBTC).

Les trains seront fabriqués sur le site d'Alstom à Sri City, en Inde, qui a livré avec succès 22 trains Metropolis pour la ligne Metro North West. Le contrat comprend également une option d'achat de trains supplémentaires si nécessaire.

"Le métro de Sydney a changé la donne pour les voyageurs de Sydney et Alstom est ravi de continuer à participer à ce projet emblématique. Elle renforce la position d'Alstom en tant que leader sur le marché australien de la fourniture de technologies ferroviaires", a déclaré Ling Fang, Senior Vice President d'Alstom en Asie-Pacifique.