Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: participation au sommet de l'UITP à Barcelone information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 14:27









(CercleFinance.com) - Alstom annonce sa participation au Congrès de l'Union internationale des transports publics, UITP Global Public Transport Summit 2023, qui se tiendra du 4 au 7 juin à Barcelone, au centre de convention Fira Gran Via.



Les visiteurs du congrès seront invités à monter à bord de la nouvelle voiture de métro Metropolis de l'opérateur local TMB, qui sera présentée sur le stand d'Alstom, et pourront découvrir en conditions réelles les innovations du groupe.



Avec plus de 3000 employés en Espagne, l'équipementier de transports français dispose dans ce pays de quatre centres industriels, de quatre sites technologiques et d'une présence dans une vingtaine d'ateliers de maintenance.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.49%