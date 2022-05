Alstom, parmi les plus fortes baisses du CAC 40 à la clôture du mercredi 11 mai 2022

(AOF) - Alstom (-5,16% à 21,85 euros)

La séance s'est avérée particulièrement volatile pour Alstom. Si le géant du ferroviaire bondissait en tout début de matinée, il a finalement clôturé nettement dans le rouge. Le groupe a dévoilé des résultats annuels globalement en ligne avec les attentes, mais ils restent néanmoins dans le rouge. De plus, les investisseurs s'inquiètent toujours des coûts liés à l'intégration du canadien Bombardier Transport, ainsi que de l'avenir de la participation de 20% dans la société russe TMH.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV ;

- Activités de 8,8 Md€ à fin d’exercice 2020-2021 ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 48 % des ventes, signalisation pour 18 %, systèmes pour 16 % et services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 18 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des zones géographiques entre Alstom

- France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord ;

- Capital ouvert, détenu à 17,5 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et 6 % par Bouygues, le conseil d’administration de 13 membres étant dirigé par Henri Poupart-Lafarge, PDG ;

- Bilan solide avec 9,2 Md€ de capitaux propres et 4,5 Mds€ de disponibilités.

Enjeux

- Stratégie d’innovation appuyée sur plus de 10 000 brevets : axes : efficacité énergétique, électro-mobilité routière, conception et production durable, train autonome, gestion des données et multimodalité / écosystèmes d’innovation : partenariats industriels, avec les start-ups via le fond Aster, avec les fournisseurs via le programme Alliance et participation au programme européen Shift2Rail / en interne : intraprenariat avec le concours I nove you,

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité : liée à l’innovation (locomotives vertes, électromobilité routière, éco-design…) et intégrée à la stratégie globale avec positionnement sur les solutions ferroviaires électriques et l’offre de solutions de mobilité durable et bas carbone / hausse du capital naturel : 36 % d’électricité renouvelable, 88 % de déchets revalorisés, 28 % des matériaux d’un métro recyclés, réduction de 14 % des émissions de CO2 entre 2014 et 2020…;

- Départ rapide dans les trains à hydrogène ;

- Outre Bombardier, intégration des acquisitions récentes- Hylion Hydrogèn power, Flertex, Shunter, B&C Transit :

- Bonne visibilité (cf carnet de commandes) soutenue mondialement par les plans d’investissement dans le ferroviaire et la mobilité verte.

Défis

- Exécution des synergies du rapprochement avec Bombardier -400 M€ sur 5 ans- et impact positif sur le bénéfice 2023 ;

- Fortes disparités de marges entre Alstom et Bombardier, moins rentable ;

- Impact de la pandémie : recul de 4 % des revenus semestriels et de 45 % du résultat net.

Les créneaux porteurs des équipementiers électriques

Legrand et Schneider Electric ont su saisir les opportunités liées aux préoccupations environnementales. Legrand a misé sur l'innovation et la croissance externe. Il a encore récemment annoncé deux acquisitions, l'une aux Pays-Bas, l'autre en Finlande. Ces deux opérations vont lui permettre d'étoffer ses solutions pour la recharge de véhicules électriques et renforcent ses positions sur des segments porteurs grâce à la montée en puissance de la mobilité verte et la lutte contre le changement climatique. Quant à Schneider Electric, son positionnement, orienté sur les équipements connectés, les services, et l'efficacité électrique, soutient ses performances. Il va poursuivre dans cette voie, convaincu que tous ses marchés vont accélérer dans les trois prochaines années.