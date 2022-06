Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: option de dividende en action ouverte cet été information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que la période d'option pour le paiement de son dividende en actions sera ouverte du 22 juillet au 22 août prochain. Les actionnaires n'ayant pas exercé leur option au plus tard le 22 août inclus, percevront leur dividende intégralement en espèces.



Pour rappel, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 12 juillet un dividende de 0,25 euro brut par action, correspondant à un ratio de distribution de 35% du résultat net ajusté avant la dépréciation de la participation dans TMH.



Les résultats de l'option pour le paiement du dividende en actions doivent paraitre le 24 août et la mise en paiement du dividende en espèces, ainsi que le règlement livraison du dividende en actions, sont prévus le 26 août.





