Alstom: Oddo reste à l'achat après les résultats information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 12:09

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de 11% en pro forma, à 15.5 MdE et la marge d'EBIT ajusté atteint 5% (-230 pb). Oddo estime que ces chiffres sont en ligne avec les attentes. L'analyste confirme son conseil Surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 33 E.



' Le résultat net intègre 441 ME de dépréciation de la participation de 20% dans TMH. La réelle bonne surprise de cette publication réside dans le FCF, qui atteint 469 ME au S2, soit un niveau bien meilleur qu'anticipé par le consensus (215 ME) ' indique Oddo.



Grâce à cette performance meilleure qu'attendu, la dette nette atteint 2.1 MdE à fin mars (contre 2.5 MdE à fin septembre 2021).



' La seule déception de cette publication réside dans le peu de détails fournis par le groupe pour l'année en cours. Il indique uniquement viser une croissance du chiffre d'affaires, une amélioration de la marge d'EBITA ajusté et un FCF positif. Le consensus prévoit, respectivement, 6.3%, 5.5% et 208 ME ' rajoute le bureau d'analyses.



' Il relève par ailleurs ses objectifs de synergies : 475-500 ME visés désormais en 2025-26 et 400 ME confirmés pour 2024-25 '.