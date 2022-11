Alstom: Oddo relève son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 10:27

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Alstom, avec un objectif de cours relevé de 27 à 31,8 euros.



Le bureau d'analyses estime que les résultats semestriels publiés hier par le groupe sont 'solides', avec notamment un EBITDA ajusté qui ressort 3% au-dessus des attentes. Oddo salue aussi la bonne visibilité dont bénéficie Alstom, fort d'un carnet de commandes dépassant les 85 milliards d'euros.



'Mais la réelle bonne surprise de cette publication a résidé dans le FCF, qui s'est établi à -45 ME (contre -125 ME attendu par nous et -179 ME par le consensus)', ajoute l'analyste, permettant à Alstom d'échapper à une révision à la baisse de sa note de crédit par Moody's (actuellement Baa2, perspectives négatives).



Alstom a profité de cette publication pour préciser ses attentes et cible notamment une marge d'EBITA ajusté comprise entre 5.1% et 5.3% (css anticipait 5.1%) et un FCF positif entre 100 ME et 300 ME (css à 145 ME). De son côté, Oddo laisse ses estimations de BPA inchangées.



'Nous avons cependant relevé notre croissance de chiffre d'affaires (+7.2% vs 6%) pour 2022/23 et, a contrario, légèrement abaissé notre marge d'EBITA ajusté à 5.2% (contre 5.4%). Notre FCF est désormais anticipé à 255 ME', conclut l'analyste.