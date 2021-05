Alstom : Oddo confirme son conseil après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le groupe a sorti des chiffres en ligne avec les attentes : la marge opérationnelle atteint 7,3% (645 ME) et le résultat net ajusté 301 ME.

Le FCF est de -703 ME (consensus -689 ME) incluant une contribution de +48 ME d'Alstom seul et de -751 ME de Bombardier Transport (BT) souligne le bureau d'analyses. ' La dette nette s'élève à 899 ME, ce qui est en ligne avec nos attentes post acquisition '.

' Alstom confirme son objectif de 400 ME de synergies de coûts après 4 à 5 ans et de rétablir la marge de BT ' en ligne avec les standards ' à moyen terme (6-7% est.). L'opération vise enfin une relution à deux chiffres du BPA à partir de l'année 2 (FY 2022/23) ' rajoute Oddo.

Le bureau d'études confirme son conseil de Surperformance et son objectif de cours de 52 E.