Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: objectifs à moyen terme confirmés information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 17:56









(CercleFinance.com) - Alstom publie des informations financières préliminaires sur le premier semestre de l'exercice fiscal 2023/24, clos le 30 septembre 2023.



Durant le premier semestre de l'exercice fiscal 2023/24, Alstom a enregistré 8,4 milliards d'euros de prises de commandes, contre 10,1 milliards d'euros lors du premier semestre de l'exercice précédent.



Le ratio ' commandes sur chiffre d'affaires ' est de 1,0 pour le premier semestre de cet exercice fiscal, marquant une légère amélioration comparée au premier trimestre. ' Nous confirmons notre perspective d'un ratio ' commandes sur chiffre d'affaires ' supérieur à 1 pour l'exercice fiscal 2023/24 ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires s'élève à 8,3 milliards d'euros pour le premier semestre de cet exercice fiscal, contre 8,0 milliards d'euros lors du premier semestre de l'exercice précédent. ' Nous confirmons notre perspective d'une croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2023/24 au-delà de 5 % '.



Le cash-flow libre pour l'exercice fiscal 2023/24 est désormais attendu dans une fourchette entre (500) et (750) millions d'euros.



Alstom confirme ses objectifs à moyen-terme tels qu'annoncées en mai 2023.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.06%