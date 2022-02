Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: nouvelles extensions du tramway de Rabat information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 11:59









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la mise en service commercial de deux nouvelles extensions de la ligne 2 du tramway de Rabat (Maroc), renforçant ainsi le réseau urbain de la capitale du royaume.



Dans le cadre de la réalisation du prolongement de 7 km pour chacune des extensions de la ligne 2, Alstom a fourni 22 tramways Citadis X02.



Les 22 nouvelles rames dont la production de câblage et des armoires électriques a été réalisée sur le site d'Alstom à Fès, s'ajouteront aux 44 rames en circulation depuis mai 2011.







